Лавров: у Зеленского шалят экспромты, когда он говорит о нападениях на АЭС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал плохо получающимися экспромтами - публичные выступления президента Украины Владимира Зеленского о якобы планах России напасть на атомные электростанции (АЭС).
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