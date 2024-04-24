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EUROMORE

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  • Eduard
    Надо ли всем вам напоминать лозунги с какими он на Выборы шол? Что проихошло,что через 2 дня Зеленский поменял мирово...Украинский журнал...
  • Eduard
    Клоун давно не смещной!Украинский журнал...
  • Игорь Петров
    Украинский журнал...

Таурусы поставляться не будут

На «EUROMORE» опубликована новая запись немецкого журналиста, главного редактора издания «World Economy» Александра Сосновского: Канцлер Олаф Шольц придерживается своего «отказа» к поставке крылатых ракет Taurus на Украину, несмотря на то, что США поставят свои ракеты ATACMS с дальностью 300 километров.

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