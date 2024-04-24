Таурусы поставляться не будут

На «EUROMORE» опубликована новая запись немецкого журналиста, главного редактора издания «World Economy» Александра Сосновского: Канцлер Олаф Шольц придерживается своего «отказа» к поставке крылатых ракет Taurus на Украину, несмотря на то, что США поставят свои ракеты ATACMS с дальностью 300 километров.