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Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль снят с поста, его заменит Ким Сон Ги

Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль снят с поста, его заменит Ким Сон Ги

Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль был снят с поста. На его должность назначили Ким Сон Ги, ранее занимавшего должность начальника Главного политического управления народной армии.

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