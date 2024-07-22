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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Огромный жилой комплекс на 668 квартир построят в Барнауле на самой окраине города

Огромный жилой комплекс на 668 квартир построят в Барнауле на самой окраине города

Проект рассмотрели 18 июля на заседании градсовета Проект ЖК в Барнауле по адресу Павловский тракт, 198а Огромный жилой комплекс, состоящий из нескольких домов, построят в Барнауле по адресу Павловский тракт, 198а.

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