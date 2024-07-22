Огромный жилой комплекс на 668 квартир построят в Барнауле на самой окраине города

Проект рассмотрели 18 июля на заседании градсовета Проект ЖК в Барнауле по адресу Павловский тракт, 198а Огромный жилой комплекс, состоящий из нескольких домов, построят в Барнауле по адресу Павловский тракт, 198а.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии