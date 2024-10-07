Тушение возгорания на нефтебазе в Феодосии продолжается, разлива топлива из емкостей нет – глава администрации города

Тушение возгорания на нефтебазе в Феодосии продолжается, разлива топлива из емкостей нет – глава администрации городаСоветник главы Крыма Крючков ранее сообщил, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.
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