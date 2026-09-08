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Царьград

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Теплоход без экипажа сел на мель у Владивостока в Амурском заливе

Теплоход без экипажа сел на мель у Владивостока в Амурском заливе

Теплоход "Русский Восток" был сорван с якоря и сел на мель у Токаревского маяка без груза и экипажа. Прокуратура контролирует ситуацию, загрязнений акватории нет.

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