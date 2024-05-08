Архангельский молодежный театр отметил юбилей Виктора Панова

Создателю и художественному руководителю Архангельского молодёжного театра исполнилось 85 лет. В честь этой важной даты коллеги, друзья и родные устроили юбиляру концерт-бенефис под названием «В чём секрет успеха Виктора Петровича Панова?!».
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