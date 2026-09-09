Прокуратура Ставрополья раскрыла мошенничество на 4,4 млн рублей

В Ставропольском крае восемь женщин подозреваются в мошенничестве с материнским капиталом. С сентября 2023 по июнь 2024 года они оформляли фиктивные займы через кооперативы на строительство домов, причинив бюджету ущерб более 4,4 млн рублей.