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Царьград

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Прокуратура Ставрополья раскрыла мошенничество на 4,4 млн рублей

Прокуратура Ставрополья раскрыла мошенничество на 4,4 млн рублей

В Ставропольском крае восемь женщин подозреваются в мошенничестве с материнским капиталом. С сентября 2023 по июнь 2024 года они оформляли фиктивные займы через кооперативы на строительство домов, причинив бюджету ущерб более 4,4 млн рублей.

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