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Пенсионер из Москвы выиграл в лотерею почти 170 млн рублей

Пенсионер из Москвы выиграл в лотерею почти 170 млн рублей

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Инженер-авиаконструктор из Москвы Сергей выиграл в лотерею "Спортлото "4 из 20" суперприз в 169,966 миллиона рублей, передают РИА Новости сообщение от крупнейшего распространителя гослотерей в России "Столото".

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