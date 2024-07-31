Пенсионер из Москвы выиграл в лотерею почти 170 млн рублей

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Инженер-авиаконструктор из Москвы Сергей выиграл в лотерею "Спортлото "4 из 20" суперприз в 169,966 миллиона рублей, передают РИА Новости сообщение от крупнейшего распространителя гослотерей в России "Столото".