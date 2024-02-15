Брат на брата, сын на отца

Natalija Osminina

Естественно, идет Гражданская война, к которой примазалась Антанта, как и было в прошлой Гражданской войне, когда 18 государств приняли участие в военной интервенции в Советскую Россию (1918—1922/25). События повторяются, хотя и на новом уровне. Но основные интервенты все те же - США, Англия, Франция, Италия, Чехословакия, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Финляндия, Канада, Дания, Швеция Япония… И будет как тогда- Антанта уйдет, останется просто Гражданская война на Украине- Дикое поле, гетманщина и махновщина.А Россия просто поставит границы по 4-ем новым Российским областям. До тех пор, пока 2-3 года будет идти Украинская гражданская война и Сечи. А потом еще лет 10, принимая к себе понемногу приграничные украинские города, которые самоденацифировавшись, будут проводить Референдумы. И демилитаризуются они тоже самостоятельно, ибо будут уничтожать друг друга до последнего патрона.