В Железногорске благоустраивают площадь перед памятником Ленину по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">В Железногорске стартовал пятый этап благоустройства сквера Воинской славы и прилегающей территории, в рамках которого обновляют площадь перед памятником Владимиру Ильичу Ленину.
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