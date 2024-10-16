На Сахалине завершено расследование дела о незаконной торговле крабом

На Сахалине завершено расследование по факту незаконной торговли крабом. Жители Долинского района, в том числе женщина, ее сожитель, сын и брат, были обвинены в купле-продаже водных ресурсов, которые, как они знали, были получены незаконным путем.
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