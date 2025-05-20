Пластического хирурга и блогера, работающего ранее на Кубани арестовали в Москве

Пластического хирурга и блогера, работающего ранее на Кубани арестовали в МосквеПопулярный блогер и эксперт в области косметологии и пластической хирургии Юрий Алтунян, известный в сети, оказался под стражей.
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