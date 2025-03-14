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Как в Москве и Вашингтоне видят возможное прекращение боев на Украине

Как в Москве и Вашингтоне видят возможное прекращение боев на Украине

Путин поддерживает перемирие, но с оговорками, Трамп готов обсуждать условия завершения конфликта.13 марта в Москве начались закрытые переговоры с американской делегацией, возглавляемой спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

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Комментарии
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Sergey Ivanov
«готовность России к конструктивным переговорам для завершения конфликта. Если Россия откажется, это будет разочарованием для всего мира». Это восхитительно! И это говорит тот самый человек, который призывает Россию прекратить боевые действия- и при этом продолжает накачивать Украину оружием! Разумеется, в «гуманитарных целях».... Ну, а как нам относиться к этим «мирным инициативам» нашего Заокеанского Партнера? Неужели «разочаруем»? Или в очередной раз проявим «добрую волю»? А потом весь мир снова услышит это русское нытье: -Нас опять обмануууули! Надуууули! Нас нагло, подло кинули! А почему бы и не кинуть? Обмануть простака- святое дело! Если жизнь так нас и не научила за Хасавюрт, за два «минска», за «зерновую сделку»... Что делать? Не умнеет Россия! А дурака будут обманывать всегда! Плохо только то, что за глупость и национальное предательство власти расплачиваться будет русский солдат. Своей кровью.
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