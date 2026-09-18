За три дня мощам святителя Спиридона поклонились почти 140 тысяч паломников

За три первых дня с 15 по 17 сентября деснице святителя Спиридона Тримифунтского в Храме Христа Спасителя поклонились почти 140 тысяч паломников.
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