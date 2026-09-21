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Нижегородская правда

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Тела двух нижегородцев достали из автомобиля, провалившегося в карстовый провал

Тела двух нижегородцев достали из автомобиля, провалившегося в карстовый провал

Автомобиль провалился в карстовый провал, заполненный водой, в Вачском округе. На момент происшествия внутри авто находились двое человек — 50-летний мужчина и 47-летняя женщина, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

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