Карьерный консультант Валинуров: высокие зарплаты курьеров – временное явление

Курьеры в России порой зарабатывают больше, чем квалифицированные специалисты с высшим образованием. Однако это временное явление, наблюдаемое на рынке труда, считает карьерный консультант Ильгиз Валинуров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии