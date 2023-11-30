Почему на Украине стали жалеть о не подписанном в Стамбуле мирном соглашении

Сегодня, когда прошло уже почти ровно полгода после начала амбициозного украинского контрнаступления, все чаще стали вспоминать проект мирного соглашения, который чуть было не подписали Москва и Киев в Стамбуле весной 2022 года.
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