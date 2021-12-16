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В Госдуме предложили выплачивать одному из родителей в многодетной семье зарплату и оформить трудоустройство

В Госдуме предложили выплачивать одному из родителей в многодетной семье зарплату и оформить трудоустройство

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил рассмотреть возможность введения в нашей стране "специального трудового статуса для одного из родителей, воспитывающих детей и ведущих домашнее хозяйство, обеспечив их мерами господдержки, в том числе официальным трудоустройством, пенсионным обеспечением и ежемесячной выплатой, равной среднему размеру зарплаты в регионе проживания, при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребёнка до достижения возраста совершеннолетия младшим ребёнком в семье".

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