Байден проговорился. Секретная программа ЦРУ и взрывы в Афганистане: всё сошлось

Театр абсурдаПолитикаБайден проговорился. Секретная программа ЦРУ и взрывы в Афганистане: всё сошлось Серия терактов в Кабуле, охваченном лихорадкой бегства на Запад десятков тысяч афганцев, поистине впечатляющая.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий БережновИ всё это творят люди. Создатель потому и начал зачистку землян, что не оправдали его надежд. Где с первых дней начали уничтожать друг друга. И чем дальше шла цивилизация, тем изощрённее орудия убийства. Сегодня пришли к самоуничтожению.Vladimir LioubimcevДа исчадия ада...Vladimir LioubimcevСША, самолетами, вывозили в Афганистан игиловцев и из Ливии, и из Сирии. А талибы, так те вообще продукт США. Какие там между ними могут быть разногласия? Они все из одной американской задницы выпали...Только если разделить личную власть захотят .... Так это кого США назначат главнюками...Комментировать
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