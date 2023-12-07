Эксперт рассказала, на какой недвижимости можно будет заработать в 2024 году

Директор проектов управляющей компании "Современные фонды недвижимости" Васильченко обратила внимание на высокую ставку ЦБ — вслед за ней растут и ставки на ипотеку Директор проектов управляющей компании "Современные фонды недвижимости" Екатерина Васильченко рассказала "Секрету фирмы", стоит ли сейчас покупать жилье для инвестиций.