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«Тампа» продлила финал Кубка Стэнли, бойкот фанатов ЦСКА из-за Fan ID, Овечкин сыграет за футбольное «Динамо», Россия планирует матч с Саудовской Аравией, Роналду останется в «МЮ» и другие новости

«Тампа» продлила финал Кубка Стэнли, бойкот фанатов ЦСКА из-за Fan ID, Овечкин сыграет за футбольное «Динамо», Россия планирует матч с Саудовской Аравией, Роналду останется в «МЮ» и другие новости

Привет! Несём вам главные новости прошедшего дня – разумеется, с пожеланием отличных выходных 💜 1. Кубок Стэнли.

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