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Патриот Александр Маршал не смог попрощаться с матерью, отцом и сестрой, которые скончались на Украине

Патриот Александр Маршал не смог попрощаться с матерью, отцом и сестрой, которые скончались на Украине

Александр МаршалВ популярной программе «Эмпатия Манучи» принял участие Александр Маршал. Патриот России рассказал о нахождении своей фамилии в списках «Миротворца» и личной трагедии в семье.

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