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Царьград

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Аэропорт Краснодара снова приостановил работу 4 октября

Аэропорт Краснодара снова приостановил работу 4 октября

Вечером 4 октября аэропорт Пашковский в Краснодаре повторно приостановил прием и выпуск воздушных судов по решению Росавиации, объяснившей это необходимостью обеспечить безопасность полетов.

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