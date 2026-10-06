У Рассела большие проблемы после схода в Малайзии. И дело не в потерянных очках...

LAT Images / MercedesГонщик Mercedes Джордж Рассел сошёл из-за отказа силовой установки на последних кругах гонки в Сепанге — последствия могут оказаться для него крайне болезненными.
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