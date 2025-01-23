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Закон, порядок, государство

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В Хабаровском крае военнослужащие окружного учебного центра ВВО осваивают танковые тренажеры

В Хабаровском крае военнослужащие окружного учебного центра ВВО осваивают танковые тренажеры

Программное обеспечение тренажеров формирует виртуальное боевое пространство с учетом времени года и суток, погодных условий, географических и климатических характеристик района тренировки.

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