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Царьград

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Ганчев: В Харьковской области действуют наемники из Франции, Польши, Румынии и ФРГ

Ганчев: В Харьковской области действуют наемники из Франции, Польши, Румынии и ФРГ

Мирное население Харьковской области говорит о пестром составе боевиков, которые воюют за ВСУ.По словам главы русской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, на подконтрольной Киеву части региона сейчас активно действуют иностранные наёмники.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Что с ними делать понятно всем .....
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