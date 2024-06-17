Ван Хунин подчеркнул решимость Китая пресечь попытки добиться "независимости Тайваня"

Сямэнь, 15 июня /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в субботу подчеркнул, что Китай обладает твердой волей, абсолютной уверенностью и достаточными возможностями для того, чтобы пресечь попытки сепаратистов добиться "независимости Тайваня" в любой форме.