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Чемпион России по скейт-кроссу разбился насмерть на соревнованиях

Чемпион России по скейт-кроссу разбился насмерть на соревнованиях

На высокой скорости роллер врезался в бетонное ограждение.фото: rollersport.ru--> Чемпион России по скейт-кроссу Роман Богрец погиб, получив травмы на соревнованиях в спортклубе «Жесть», сообщает 31 марта пресс-служба Федерации роллер-спорта России.

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