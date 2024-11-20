В Госдуму внесут законопроект о заморозке тарифов естественных монополий

Депутаты Госдумы из фракции «Справедливая Россия — За правду» совместно с главой партии Сергеем Миронов внесут в Думу законопроект, которым предлагается заморозить тарифы естественных монополий до конца 2025 года.
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