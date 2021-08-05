До 14 августа продлены ограничения на плановую медпомощь в Тюменской области

Такие меры были приняты из-за того, что количество инфицированных коронавирусом растёт. Врачи продолжат уделять пристальное внимание заболевшим COVID-19, не отвлекаясь на плановые выезды и приёмы, которые увеличивают срок оказания медпомощи в целом.