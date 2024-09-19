С утра хорошую новость от сотрудников Калининской администрации узнала. Живя в этой части города много лет, вижу в целом, как меняется работа "Калинки" при Сергее Пелихе.
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С утра хорошую новость от сотрудников Калининской администрации узнала. Живя в этой части города много лет, вижу в целом, как меняется работа "Калинки" при Сергее Пелихе.