Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Юлия Юлия
    Как это КТО травлю Шамана заказал!? Это имя давно известно, догадайтесь, кто печется о карьере своего бездарного сынк...Наблюдаем очередн...
  • Тая
    Интересно, кто задал эту травлю? Не просто так хейтеры сошли с ума? Кто-то им внушил эти тупые мыслишки? А, может, кт...Наблюдаем очередн...
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    В насчёт закрытого аккаунта, посмотрите мой открытый, мне скрывать нечего, а вам видимо есть что скрывать...Наблюдаем очередн...

Наблюдаем очередной виток сетевой травли Ярослава Дронова

Наблюдаем очередной виток сетевой травли Ярослава Дронова

Наблюдаем очередной виток сетевой травли Ярослава Дронова. Чем дальше, тем агрессивнее и безобразнее становятся нападки.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
В насчёт закрытого аккаунта, посмотрите мой открытый, мне скрывать нечего, а вам видимо есть что скрывать...
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4 час.
Тая
Интересно, кто задал эту травлю? Не просто так хейтеры сошли с ума? Кто-то им внушил эти тупые мыслишки? А, может, кто-то и оплачивает?
Ответить
4 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Как это КТО травлю Шамана заказал!? Это имя давно известно, догадайтесь, кто печется о карьере своего бездарного сынка? Для которого появление Ярослава очень невыгодный фон! Дяденька идет по стопам АБП!
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3 час.

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