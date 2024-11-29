Наблюдаем очередной виток сетевой травли Ярослава Дронова

Людмила Фирстова В насчёт закрытого аккаунта, посмотрите мой открытый, мне скрывать нечего, а вам видимо есть что скрывать...

Тая Интересно, кто задал эту травлю? Не просто так хейтеры сошли с ума? Кто-то им внушил эти тупые мыслишки? А, может, кто-то и оплачивает?