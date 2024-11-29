Наблюдаем очередной виток сетевой травли Ярослава Дронова. Чем дальше, тем агрессивнее и безобразнее становятся нападки.
Наблюдаем очередной виток сетевой травли Ярослава Дронова
Комментарии
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Людмила Фирстова
В насчёт закрытого аккаунта, посмотрите мой открытый, мне скрывать нечего, а вам видимо есть что скрывать...
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4 час.
Тая
Интересно, кто задал эту травлю? Не просто так хейтеры сошли с ума? Кто-то им внушил эти тупые мыслишки? А, может, кто-то и оплачивает?
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4 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Как это КТО травлю Шамана заказал!? Это имя давно известно, догадайтесь, кто печется о карьере своего бездарного сынка? Для которого появление Ярослава очень невыгодный фон! Дяденька идет по стопам АБП!
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3 час.
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