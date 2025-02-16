Политнавигатор Зеленский отказался вести какие-либо переговоры с Россией, пока не договорится с Трампом о продолжении финансирования, а Путин не признает его президентом и лично не приедет на беседу.
«Деньги вперёд! Путина – ко мне! Украина – это НАТО!» – Зеленский наотрез отказался вести переговоры
Комментарии
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Валерий
Орел из жидомессопотамии. Обул амеров, раздел пол Европы, ликвидировал часть населения украины, лишил себя должности президента и т.д. После всего - комик требует к себе главковерха России.
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16 час.
Виктор Онегин
Пока решения Зеленского совпадают с российскими. Нам нужна полная и безоговорочная капитуляция. Зеленский видит себя в НАТО.Принятие Украины в НАТО означает объявление войны России. Ради Зеленского(именно не есть чото Зеленского,не клоун не президент). Такие действия могут привести к устранению его совсем. А главное это всех устраивает-Все долги и обещания разом прощаются всем.
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16 час.
Татьяна Маркелова
А с русскими-то ему придется встретиться. Только не так, как он это представляет.)
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57 мин.
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