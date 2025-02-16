«Деньги вперёд! Путина – ко мне! Украина – это НАТО!» – Зеленский наотрез отказался вести переговоры

Орел из жидомессопотамии. Обул амеров, раздел пол Европы, ликвидировал часть населения украины, лишил себя должности президента и т.д. После всего - комик требует к себе главковерха России.

Виктор Онегин

Пока решения Зеленского совпадают с российскими. Нам нужна полная и безоговорочная капитуляция. Зеленский видит себя в НАТО.Принятие Украины в НАТО означает объявление войны России. Ради Зеленского(именно не есть чото Зеленского,не клоун не президент). Такие действия могут привести к устранению его совсем. А главное это всех устраивает-Все долги и обещания разом прощаются всем.