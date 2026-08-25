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Евгений Богачев: «За чуть ли не двадцать лет в УНИКСе ни копейки не получал, но руководил и твердо держал все финансы, никто не мог ничего разбазарить. Хотя порывы были»

Президент УНИКСа Евгений Богачев отметил, каким образом руководство Национальным банком Татарстана помогло ему в управлении клубом.

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