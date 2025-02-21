Ненависть или троллинг. Эксперты назвали причины нападок Трампа на Зеленского

Наблюдатели считают, что неприязнь президента США к украинскому лидеру имеет исторические, личные и идейные причины Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским имеет не только идеологическую подоплеку, но и вызван причинами личного характера, считают опрошенные amic.