Ненависть или троллинг. Эксперты назвали причины нападок Трампа на Зеленского

Наблюдатели считают, что неприязнь президента США к украинскому лидеру имеет исторические, личные и идейные причины Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским имеет не только идеологическую подоплеку, но и вызван причинами личного характера, считают опрошенные amic.
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