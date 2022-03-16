Агент Гурцкая за сокращение РПЛ: «Максимум может быть 10 команд. На большее количество не хватит качественных игроков»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался против возможного расширения РПЛ. «В наше время идеи хуже, чем расширение [РПЛ], сложно себе представить.

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