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В сети объяснили резонанс вокруг скандала с картиной о битве на реке Калке

В сети объяснили резонанс вокруг скандала с картиной о битве на реке Калке

Картина "Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года" художника Ильдара Акжигитова, скандал вокруг которой в российском сегменте интернета не утихает в последнюю неделю, выехала из стен кабинета скандального заместителя председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) Дамира Мухетдинова.

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