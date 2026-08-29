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Царьград

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Евгений Цыганов записывает новый альбом с группой «МЕ4ТА»

Евгений Цыганов записывает новый альбом с группой «МЕ4ТА»

Рок-группа «МЕ4ТА» во главе с Евгением Цыгановым записывает новый альбом. Цыганов анонсировал выход первых треков до конца года.

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