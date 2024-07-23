Бедный Товарищ Майор. Кого только не принесёт нелёгкая в Шереметьево

В нашем Мариупольском дворе вернулись недавно три молодых семьи. Вывозили детей и жен уже когда наши помогали. Да выехали в европомойку. Не спрашивал причин возвращения, знаю, как жили до войны и как во время. Вернулись через фильтрацию без проблем

Lora Некрасова

А зачем сравнивать фильтрацию выходцев с Украины и въезд мигрантов. Пограничники делают своё дело. У них есть определённые инструкции и критерии. А вот к мигрантам тоже нужно применить меры и методы фильтрации и просеивать их построже, проверять их телефоны и возможные связи с ваххабитами. Именно с Востока к нам теперь прорывается опасность.