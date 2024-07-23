Крайне забавное видео гуляет по сети. Судя по контексту, снято оно на пограничном контроле, когда один иностранный гражданин попытался въехать на территорию нашей необъятной.
Бедный Товарищ Майор. Кого только не принесёт нелёгкая в Шереметьево
Комментарии
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Виктор Петров
В нашем Мариупольском дворе вернулись недавно три молодых семьи. Вывозили детей и жен уже когда наши помогали. Да выехали в европомойку. Не спрашивал причин возвращения, знаю, как жили до войны и как во время. Вернулись через фильтрацию без проблем
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39 мин.
Алексей Сафронов
Молодцы что организовали фильтрацию от хохло-неручей.
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6 мин.
Lora Некрасова
А зачем сравнивать фильтрацию выходцев с Украины и въезд мигрантов. Пограничники делают своё дело. У них есть определённые инструкции и критерии. А вот к мигрантам тоже нужно применить меры и методы фильтрации и просеивать их построже, проверять их телефоны и возможные связи с ваххабитами. Именно с Востока к нам теперь прорывается опасность.
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59 сек.
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