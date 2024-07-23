СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lora Некрасова
    А зачем сравнивать фильтрацию  выходцев с Украины и въезд мигрантов. Пограничники делают своё дело. У них есть опреде...Бедный Товарищ Ма...
  • Алексей Сафронов
    Молодцы что организовали фильтрацию от хохло-неручей.Бедный Товарищ Ма...
  • Михаил Е
    Какие мигранты в Челябе? Давно все с гражданством. Это русские беженцы его годами получить не могли, а титульно-импор...Ограничения для м...

Бедный Товарищ Майор. Кого только не принесёт нелёгкая в Шереметьево

Бедный Товарищ Майор. Кого только не принесёт нелёгкая в Шереметьево

 Крайне забавное видео гуляет по сети. Судя по контексту, снято оно на пограничном контроле, когда один иностранный гражданин попытался въехать на территорию нашей необъятной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВП
Виктор Петров
В нашем Мариупольском дворе вернулись недавно три молодых семьи. Вывозили детей и жен уже когда наши помогали. Да выехали в европомойку. Не спрашивал причин возвращения, знаю, как жили до войны и как во время. Вернулись через фильтрацию без проблем
Ответить
39 мин.
Алексей Сафронов
Молодцы что организовали фильтрацию от хохло-неручей.
Ответить
6 мин.
Lora Некрасова
А зачем сравнивать фильтрацию  выходцев с Украины и въезд мигрантов. Пограничники делают своё дело. У них есть определённые инструкции и критерии. А вот к мигрантам тоже нужно применить меры и методы фильтрации и просеивать их построже, проверять их телефоны и возможные связи с ваххабитами. Именно с Востока к нам теперь прорывается опасность.
Ответить
59 сек.

Картина дня

наверх