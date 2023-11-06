В Астрахани ищут стрессоустойчивых учителей и грузчиков

Неожиданные результаты показало исследование hh.ru, выяснившего, как часто работодатели указывают в пожеланиях к сотрудникам такое качество как стрессоустойчивость и для каких специалистов оно особенно важно.
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