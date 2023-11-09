ЦБ хочет внедрить банковский кредит для клиентов с высокой долговой нагрузкой

ЦБ в скором времени может ввести специальный банковский кредитный продукт, ориентированный на клиентов с высокой долговой нагрузкой, рассказала председательница ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовой политике, по бюджету и налогам и по экономической политике.