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Газета.ру

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Компания ДРУК планирует увеличить вылов рыбы в 12 раз

Компания ДРУК планирует увеличить вылов рыбы в 12 раз

Дальневосточная рыбопромышленная компания (ДРУК) в 2026 году планирует увеличить вылов рыбы более чем в 12 раз (около 56,5 тысячи тонн), за счет расширения географии промысла и задействования большего количества судов.

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