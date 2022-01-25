Власти Севастополя не готовят программы поддержки малых отелей в сети

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе нет и не разрабатывается программы поддержки владельцев малых отелей для компенсации затрат на создание сайтов и проведение рекламной компании в интернете, как это сделано в Крыму.