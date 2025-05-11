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«Все карты пока раскрывать не будем, но оставили для вас подсказки». Глейхенгауз предложил угадать тему новой короткой программы Гуменника

Хореограф предложил подписчикам угадать, чему посвящена программа. «Новая короткая программа для Пети Гуменника.

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