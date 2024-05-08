Иностранцы комментируют инаугурацию Путина

Валерий Фоменков

Вместо того, чтобы ругать и ненавидеть Путина, так называемый "коллективный Запад" должен "целовать песок", по которому прошел Владимир Владимирович. Будь на месте Путина другой президент, не уверен, что у него хватило бы сил, терпения и выдержки, чтобы не стереть с лица Земли империю зла сша, маленькую британию и прочих подтявкивающих шавочек. Про бывшую украину речь вообще не ведётся - эта некогда процветающая республика СССР сегодня, благодаря усилиям тупоголовых трусливых бандер-овец, представляет собой просто клоаку, которую никто всерьёз не воспринимает, кроме как полигон для "обкатки" военного противостояния Запада и России.