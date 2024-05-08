Мировые СМИ не прошли мимо инаугурации Владимира Путина, который был избран президентом России в пятый раз.
Иностранцы комментируют инаугурацию Путина
Комментарии
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Валерий Фоменков
Вместо того, чтобы ругать и ненавидеть Путина, так называемый "коллективный Запад" должен "целовать песок", по которому прошел Владимир Владимирович. Будь на месте Путина другой президент, не уверен, что у него хватило бы сил, терпения и выдержки, чтобы не стереть с лица Земли империю зла сша, маленькую британию и прочих подтявкивающих шавочек. Про бывшую украину речь вообще не ведётся - эта некогда процветающая республика СССР сегодня, благодаря усилиям тупоголовых трусливых бандер-овец, представляет собой просто клоаку, которую никто всерьёз не воспринимает, кроме как полигон для "обкатки" военного противостояния Запада и России.
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3 час.
ОЛ
Ольга Левенкова
да,мы обожаем своего президента ВВ Путина,дай ему Бог здоровья,сил и долголетия,а еще мы любим наших воинов РФ и молимся за их жизни и за Победу,ПОМОГАЙ НАМ ГОСПОДЬ.
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1 час.
Eduard
Это наш лидер,в Европе вообще нет выборов,там партийный междусобойчик,где народу втюхивают свооих знакомых!
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51 мин.
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