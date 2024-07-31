Армия США прекратила платить зарплату заключенному в России военнослужащему Блэку

Представитель армии Соединенных Штатов Америки в беседе с агентством Reuters сообщил, что армия прекратила выплату зарплаты и пособий солдату Гордону Блэку, который ранее был осужден во Владивостоке за кражу и угрозу убийством .
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