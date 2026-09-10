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Александр Романенко оценил, как в Славгороде реализуют постановление АКЗС

Александр Романенко оценил, как в Славгороде реализуют постановление АКЗС

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко посетил Славгород в рамках рабочей поездки.

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