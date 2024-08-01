TAC: У РФ есть основания воспринимать НАТО как сторону конфликта на Украине

Бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в публикации для издания The American Conservative назвал причину, по которой Россия имеет право относиться к странам НАТО как к участникам конфликта на Украине.
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