Маск призвал будущего посла в Дании заполучить Гренландию для США

Будущему послу Соединенных Штатов в Дании Кену Хауэри нужно "помочь Америке заполучить Гренладнию". Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск.
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